RSCG počeo projekat Razvoj rukometa u vrtićima

Podgorica, (MINA) – Projekat Razvoj rukometa u vrtićima, koji Rukometni savez Crne Gore sprovodi uz podršku Evropske rukometne federacije (EHF), zvanično je počeo danas i biće realizovan do kraja avgusta, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je više od 50 mališana iz vrtića “Đina Vrbića” – jedinica “Dragan Radulović” na Starom aerodromu, prisustvovalo prvom času u okviru projekta.

Prvi čas sa mališanima odradili su treneri Bobana Krstović, Zorica Đurović i Bojan Deletić, a uvodnom času pristvovali su i predsjednik i direktor Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda i Emir Bešlija.

U projekat će, osim vrtića Đina Vrbica, biti uključeni i mališani iz vrtića Ljubica Popović iz Podgorice, Zagorka Ivanović iz Cetinja i Dragan Kovačević iz Nikšića.

Projekat Razvoj rukometa u vrtićima biće realizovan uz podršku EHF-a, nakon što je u septembru prošle godine na kongresu u Bazelu potpisan ugovor sa evropskom kućom rukometa.

Djeca uzrasta od tri do šest godina biće u prilici da se od eminentnih trenera, sadašnjih i bivših reprezentativaca, kroz navedeni projekat, upoznaju sa rukometom, nauče prve rukometne korake i već od najmlađih dana razvijaju ljubav prema tom sportu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS