RSCG: Budućnost Podgorica protiv Brskova

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budućnost Podgorice u osmini finala Kupa Crne Gore igraće protiv Brskova, odlučeno je danas žrijebom u Rukometnom savezu.

Za plasman među osam najboljih boriće se i Mornar 7 i Sutjeska, odnosno Partizan 1949 i Jedinstvo.

Prema propozicijama igraće se samo jedan meč, koji je na programu 9. ili 10. decembra.

Propozicijama je predviđeno da su osmine finala oslobođene ekipe koje su zauzele prva četri mjesta u takmičarskoj sezoni 2022/23 – Lovćen, Budvanska rivijera Budva, Rudar i Berane 1949.

U ženskoj konkurenciji, u šesnaestini finala, sastaće se: Rudar – Komovi, Ulcinj – Budućnost Bemax III, Feniks – Tivat, Trebjesa – Berane 2003, Levalea 2010 – Nikšić, Podgorica 2013 – Zeta i Budućnost Bemax II – Mornar 7.

Utakmice su na programu 16. ili 17. decembra.

Za ženske ekipe učesnici su svi koji nastupaju u Prvoj i Drugoj seniorskoj ligi, osim prve ekipe Budućnost Bemax koja je direktni učesnik finala Kupa.

