Roganović odredio konačan spisak putnika na SP

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović odredio je konačan spisak igrača koji će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj.

Crnu Goru će predstavljati 17 rukometaša

Na spisku su golmani Nebojša Simić (Melsungen, Njemačka) i Nikola Matović (AMO HK, Švedska),

krila Miloš Vujović (Fuhse Berlin, Njemačka), Aleksandar Bakić (Nekse, Hrvatska), Mirko Radović (Eurofarm, Sjeverna Makedonija) i Marko Lasica (Redbergslids, Švedska),

pivoti Nemanja Grbović (Steaua Bukurešt, Rumunija) i Vuk Lazović (Kuwait),

bekovi Vasko Ševaljević (Redbergslids, Švedska), Miloš Božović (Ivri, Francuska), Stevan Vujović (Minaur Baja Mare, Rumunija), Radojica Čepić (Veclar, Njemačka), Božo Anđelić (Motor Zaporožje, Ukrajina), Vasilije Kaluđerović (Potsdam, Njemačka), Božidar Simić (Metaloplastika, Srbija), Branko Vujović (Hanover, Njemačka) i Risto Vujačić (Hapoel, Izrael).

Ekipa bi trebalo da bude kompletna 1. januara, kada je planiran put za Katar.

Crna Gora će u Dohi odigrati dva kontrolna meča protiv domaće selekcije, a 10. januara iz Katara 10 putuju za Krakov, gdje će dva dana kasnije odigrati premijerni meč na planetarnoj smotri.

Protivnici u grupi su još Iran i Čile, a plasman u drugu fazu izboriće tri prvoplasirane selekcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS