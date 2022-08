Remi šahista, poraz crnogorskih šahistkinja u Čenaju

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore igrala je neriješeno sa Škotskom 2:2, dok je ženska selekcija poražena od Hrvatske 2,5:1,5, u devetom kolu Olimpijade u indijskom Čenaju.

Crnogorskim šahistima, uprkos tradiciji i tome što su slavili u svim dosadašnjim mečevima, velika borba i poziciono nadmudrivanje nijesu donijeli više od podjele bodova.

Velemajstor Nikola Đukić ispustio je bolje nastavke u jedinoj partiji koja je mogla preći u odlučen ishod.

“Žrijeb nam je otvorio vrata dobrog plasmana, obzirom da se sjutra sastajemo reprezentacijom Južnoafričke republike. Eventualnom pobjedom, u zadnjem kolu imali bi šansu da ostvarimo najbolji rezultat u svim nastupima reprezentacije na najvećoj svjetskoj smotri šaha”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Šahistkinje su minimalno poražene od Hrvatske.

Na prvoj tabli, Aleksandra Milović je odoljela napadima Mirjane Medić, a veliku pobjedu upisala je Nikolina Koljević koja je u oštroj varijanti sicilijanske odbrane nadigrala Anu Berke.

Mlada Cetinjanka je u dosadasnjem dijelu turnira ostvarila skor 6,5/9 pa je ispunila uslove za osvajanje titule ženskog fide majstora.

Poraz su, uprkos dobroj igri morale priznati, Kristina Bačić i Milena Mošurović.

Šahistkinje sjutra očekuje duel sa Finskom.

