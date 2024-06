Remi Nikača, prva pobjeda Ivanovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista Predrag Nikač upisao je remi, dok je Milan Ivanović ostvario pobjedu u četvrtom kolu Evropskog prvenstva za slijepe i slabovide u Rumuniji.

Nikač je remizirao sa jednim od favorita šampionata, intermajstorom iz Poljske, Pjotrom Dukačevskim nakon obostrano korektne igre u italijanskoj partiji.

Poslije četiri kola ima polovičan učinak – po dva trijumfa i remija.

Ivanović je, nakon tri remija, upisao prvu pobjedu, bijelim figurama u nimco-indijskoj odbrani Melani Ahrens iz Holandije.

Preciznom igrom, Ivanović je znalački iskoristio stečenu prednost, pa nakon četiri kola ima 2,5 poena.

Turnir se nastavlja sjutra partijama petog kola.

