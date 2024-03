Remi crnogorske selekcije u Antaliji

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore igrala je u Antaliji, u prijateljskom meču, sa Turskom neriješeno 2:2.

Domaćin je poveo golom Mustafe Bilima u devetom minutu.

Izjednačio je Besart Elezaga u 20, a potpuni preokret donio je Vuko Ćetković u 31. minutu.

Konačan rezultat postavio je Redžep Inanč u 34. minutu.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da je Crna Gora odigrala dobru utakmicu.

“Da smo imali malo više sreće, da kolosalne šanse pretvorimo u golove, sigurno bi slavili pobjedu.

Najviše me raduje što su momci pokazali karakter i volju i do posljednjeg sekunda utakmice su se borili i željeli trijumf” kazao je selektor Ljesar.

Turska i Crna Gora novi meč odigraće sjutra (16).

