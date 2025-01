Rekord karijere Gildžes-Aleksandera

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Oklahome pobijedili su Jutu 123:114, u jutros odigranom meču NBA lige.

Duel u Pejkom centru obilježio je Šej Gildžes-Aleksander, sa 54 poena i rekordom karijere.

U pobjedničkom timu istakli su se i Džejlen Vilijams sa 25 i Kejson Volas sa 13 poena.

Kod Jute najefikasniji je bio Džon Kolins sa 22 poena uz 12 skokova.

Ekipa iz Oklahome ima skor od 36 pobjeda i sedam poraza i ubjedljivo je prva na tabeli Zapadne konferencije.

U cijeloj ligi izjednačila se na vrhu sa Klivlendom.

Klivlend je izgubio od Hjustona 109:108 i upisao treći uzastopni poraz.

Odlučujuće poene postigao je Alperin Šengun sa linije za slobodna bacanja 4,5 sekundi prije kraja.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Atlanta – Detroit 104:114, Bruklin – Finiks 84:108, Dalas – Minesota 114:115,

Memfis – Šarlot 132:120, Sakramento – Golden stejt 123:117 i Los Anđeles Klipers – Indijana 113:117.

