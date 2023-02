Real ubjedljiv na Enfildu, Napoli slavio u Frankfurtu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala i Napolija ostvarili su večeras pobjede u prvim utakmicama osmine finala Lige evropskih šampiona.

Real je na Enfildu savladao Liverpul 5:2.

Domaćin je, golovima Darvina Nunjesa u četvrtom i

Mohameda Salaha u 14. minutu poveo 2:0.

Na 2:1 smanjio je Vinisijus Žunior u 21, a isti igrač poravnao je an 2:2 u 36. minutu.

Potpuni preokret donio je Eder Militao glavom u 47. minutu.

Na 4:2 povisio je Karim Benzema u 56, a francuski as bio je strijelac i petog gola 11 minuta kasnije, za konačnih 5:2.

Napoli je u Frankfurtu slavio protiv Ajntrahta 2:0, golovima Viktora Osimena u 40. i Đovanija di Lorenca u 65. minutu.

Sjutra će rivali biti Inter i Porto, kao i Lajpcig i Mančester siti.

Prošlog utorka Bajern je u Parizu pobijedio Pari Sen Žermen 1:0, dok je Milan na San Siru slavio protiv Totenhema 1:0.

Dan kasnije, Borusija je u Dortmundu savladala londonski Čelzi 1:0, dok je Benfika kao gost trijumfovala protiv Briža 2:0.

Revanš mečevi biće odigrani u martu.

