Real nakon jedanaesteraca eliminisao Mančester siti, u polufinalu sa Bajernom

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Reala i Bajerna iz Minhena biće rivali u polufinalu Lige šampiona.

Real je večeras u gostima, u revanš meču četvrtfinala, nakon boljeg izvođenja jedaanesteraca

eliminisao Mančester siti ukupnim rezultatom 6:4.

Utakmica je u regularnom toku završena 1:1, a pobjednika nije bilo ni nakon produžetaka.

Pobjednika nije bilo ni u Madridu, koji je završen 3:3.

Real je poveo golom Rodriga u 12. minutu.

Izjednačio je Kevin De Brujne u 76. minutu.

U penal seriji precizni su bili Džudi Belingem, Lukas Vaskes, Naćo i Antonio Ridiger, dok je brazilski golman Enderson odbranio udarac Luki Modriću.

Junak trijumfa bio je golman Andri Lunjin, koji je odbranio penale Bernanrdu Silvi i Mateu Kovačiću, dok su precizni bili Hulijan Alvares, Fil Foden i Ederson.

Naredni rival Realu, minhenski Bajern, nastup u polufinalu izborio je pobjedom pred svojim navijačima protiv Arsenala 1:0.

Prvi duel u Londonu završen je 2:2.

Pitanje pobjednika riješio je Džošua Kimih u 63.

minutu.

U drugom plufinalu sastaće se Pari Sen Žermen i Borusija iz Dortmunda.

Pari Sen Žermen je kao gost, u revanš meču četvrtfinala, savladao Barselonu 4:1 i zahvaljujući ubjedljivijem trijumfu izborio polufinale. Barselona je prvi duel u Parizu dobila 3:2.

Borusija je u Dortmundu savladala Atletiko 4:2 i nadoknadila zaostatak iz Madrida od 2:1.

Polufinalni dueli na programu su 30. aprila i 1. maja, odnosno sedam dana kasnije.

