Ranitović na kvalifikacionom turniru u Krakovu

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta, Miloš Ranitović, biće predstavnik Evropske klupske golbal federacije na kvalifikacionom turniru Lige šampiona, koji će za vikend biti odigran u Krakovu, saopšteno je iz te asocijacije.

To je prvi od dva kvalifikaciona turnira, a Ranitović će pratiti njegovu organizaciju u svim aspektima.

Drugi turnir, na kojem će se takmičiti i crnogorski predstavnik, ekipa Nikšića, na programu je za mjesec i po u Berlinu.

Po tri najbolje ekipe sa oba turnira izboriće nastup na finalu sezone u Belgiji, krajem juna.

Nastup su već osigurali domaćin finala i prošlogodišnji pobjednik.

Na turniru u Krakovu, za jedno od prva tri mjesta, boriće se WBR Grundhogs Krakov (Poljska), Invasport (Ukrajina), Roštok Hanza (Njemačka), HA.VI. 2 Brisel (Belgija), Old Pauer (Finska), ASD Omero Bergamo (Italija), Aisti Sport (Finska), Fen Tajger (Velika Britanija), Napaja (Finska) i Porto (Portugal).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS