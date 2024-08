Raičević bronzani na EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Nikola Raičević osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope za školarce u Banja Luci.

Raičević je u kategoriji do 42 kilograma, u osmini finala, pobjedio Kipranina Teodorosa Nikitona prekodom u trećoj rundi, dok je u četvrtfinalu na poene slavio protiv Matea Fortunatija iz Italije.

U polufinalu poražen je od neugodnog Azana Husaina iz Engleske.

Na domak medalje stao je Strahinja Mrdak, koji je u četvrtfinalu kategorije do 44 kilograma izgubio od Tudora Stratana iz Moldavije.

U prvom kolu savladao je Ramija Ahadasova iz Azerbejdžana.

U svojim prvim nastupima zaustavljeni su Luka Otašević (do 40) i Andrija Nikotović (do 46), ali su zadovoljili pokazanim u ringu, imajući u vidu da je to njihovo prvo učešće na velikom takmičenju.

Sa bokserima na šampionatu bili su treneri Sergej Kudravcev, Boško Drašković, Slavko Mrdak i Petar Marčić.

Selektor Nikola Ružić kazao je da kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima dokazuje kvalitet rada u Bokserskom savezu.

“Naši školarci su se odlično pokazali na šampionatu, a posebno raduje to što tako mladi već imaju visok nivo discipline, posvećenosti i iskustva na međunarodnoj sceni. Uz pravilan planski rad uvjeren sam da će oni doći i do velikih medalja u starijim uzrastima”, rekao je Ružić.

On je posebno čestitke uputio Nikoli Raičeviću.

“Uz dvije fenomenalne pobjede osvojio je evropsku medalju, inače prvu u istoriji BK Nikšić, što dokazuje da se i u Nikšiću boks vraća na velika vrata”, rekao je Ružić.

