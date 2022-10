Radunović izborila polufinale i obezbijedila medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Tamara Radunović plasirala se u polufinale i obezbijedila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Budvi.

Ona je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 70 kilograma pobijedila Aleksandru Rapaić iz Srbije.

Članica Budve do uspjeha karijere došla je odlukom sudija 3:2.

Protivnica u polufinalu, u petak, biće joj Ani Hovsepian iz Jermenije, koja je u četvrtfinalnoj borbi prekidom u drugoj rundi eliminisala Mađaricu Ređinu Lakoš.

Radunović je voljom žrijeba bila slobododna u osmini finala.

Druga crnogorska predstavnica Bojana Gojković boriće se sjutra za plasman u polufinale i bronzano odličje.

Protivnica u četvrtfinalnoj borbi, kategorije do 54 kilograma, biće joj Čehinja Klaudija Totova.

Gojković je u nedjelju, u osmini finala, eliminisala Španjolku Marije del Karmen Madueno Konde, dok je Totova bila bolje od Moldavke Julije Koroli.

Šampionat u Budvi, koji je večeras i zvanično otvoren, okupio je 164 takmičarke iz 31 države.

