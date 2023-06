Radulović zadovoljan bodom

Podgorica, (MINA) – Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović je kazao da je zadovoljan bodom protiv Mađarske, navodeći da je njegov tim bio bliži golu.

Crna Gora i Mađarska igrali su večeras u Podgorici 0:0, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Radulović je podsjetio da je Crna Gora imala svoje šanse, prečku i da je falilo malo sreće da neki od šuteva završi u mreži.

“Pali smo malo u nastavku, a generalno je falilo boljih rješenja i precizniji pas u posljednjoj trećini”, kazao je Radulović.

On je naglasio da je dobra okolnost da do septembra nemaju kvalifikacionih mečeva.

“Tada će biti jasnija slika i sada se vidi naša greška da u finišu utakmice protiv Srbije ne odigramo na bod, to bi značilo. Ovako, moramo biti zadovoljni”, rekao je Radulović.

Govoreći o predstojećem prijateljskom duelu sa Češkom, on je naglasio da će to biti prilika da se pronađu alternative.

“Da vidimo ko može da zamijeni igrače koji će pauzirati zbog kartona”, zaključio je Radulović.

