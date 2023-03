Radulović: Rezultat u najmanju ruku nerealan

Podgorica, (MINA) – Rezultat protiv Srbije i poraz od 2:0 je u najmanju ruku nerealan, kazao je selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović.

On je istakao da je Crna Gora odigrala 45 izvanrednih minuta i taktički besprekornih.

“Imali smo dvije šanse i već tada sam se pribojavao starog fudbalskog pravila da ćemo biti kažnjeni kad ne iskoristimo prilike. U drugom poluvremenu smo nastavili u istom ritmu, ali smo na žalost imali dvije iznuđene izmjene zbog povreda, koje su nam poremetile sistem”, rekao je Radulović.

Om je istakao da je Srbija prvi gol postigla iz “čiste slučajnosti”.

“Vidjećete šta prethodi tom golu. Neću o tome da pričam, ima ko će to da gleda. To je stara priča kada smo mi u pitanju”, rekao je Radulović.

Selektor je kazao da dobra igra protiv prvog favorita u grupi hrabri.

“Čestitam momcima na izvanrednoj igri i taktičkoj disciplini. Rezultat je 0:2, ali ova ekipa je pokazala da ima veliku perspektivu i da imamo čemu da se nadamo u ovim kvalifikacijama”, rekao je Radulović.

