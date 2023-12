Radulović neće produžiti ugovor, FSCG traži novog selektora

Podgorica, (MINA) – Selektor Miodrag Radulović neće produžiti ugovor i nakon tri godine napustiće kormilo fudbalske reprezentacije Crne Gore, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da je, nakon razgovora predsjednika Dejana Savićevića i rukovodstva Saveza sa selektorom, odlučeno da istekom aktuelnog ugovora Raduloviću prestane mandat na mjestu selektora “Hrabrih sokola”.

Radulović je imenovan za selektora A reprezentacije u januaru 2021. godine i tokom tri godine nacionalni tim je predvodio na 30 utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, UEFA Ligi nacija i prijateljskim utakmicama.

“Fudbalski savez Crne Gore koristi priliku da se zahvali selektoru Raduloviću i njegovom stručnom štabu na predanom radu tokom trogodišnjeg mandata u seniorskoj reprezentaciji Crne Gore uz želje za uspjehom u narednom profesionalnom angažmanu”, piše u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS