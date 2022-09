Radulović: Korak unazad kada treba da se ostavi pečat

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore kada treba da ostavi pečat i trag, ode korak unazad, kazao je selektor Miodrag Radulović.

On je, nakon poraza od Bosne i Hercegovine i propuštene šanse da osvoji prvo mjesto u grupi, podsjetio da se to ne dešava samo ovoj generaciji, već je bilo primjera i ranije u baražu sa Češkom, mečevima sa Danskom i Ukrajinom.

“Osjeća se da pritisak plasmana na veliko takmičenje podsvjesno utiče, jer jedino to može biti logičan odgovor. Imali smo sve preduslove za dobru utakmicu u Zenici. Mnogo naših navijača, od tri moguća rezultata, dva su nam odgovarala. Niko nije potencirao ogroman ulog, momci su zreli, profesionalci ssu, ali vjerovatno pritisak doveo do do toga da nismo bili na nivou u prvom poluvremenu“, kazao je Radulović na konferenciji za novinare.

On je, uoči duela sa Finskom, posljednjeg u Ligi nacija, kazao da crnogorska rprezentacija želi da na što bolji način završi Ligu nacija.

“To je pobjeda. Osvojili bismo drugo mjesto u grupi, dala bi nam nadu za baraž za EURO, a revanširali bi se Fincima za poraz u junu 2:0. Izaći će najspremniji i igrači koji mogu da izdrže teret jakog ritma”, rekao je Radulović.

On je najavio da će samo maksimalno spremni igrači dobiti šansu.

“Očekuje nas težak teren i težak protivnik, koji dugo igra zajedno, koji se uigrao u formaciji 3-5-2, a koju dugo godina vodi isti selektor“, rekao je Radulović.

Govoreći o utisku nakon Lige nacija, selektor je kazao da je plan bio da se gradi tim i iskoristi Liga nacija da ostanu u B grupi.

“Da proširimo roster i homogenizujemo ekipu. Junski ciklus je bio izuzetno dobar, nadali smo se da ćemo to nadograditi protiv BIH. Nismo, ali ako pobjedimo Finsku bićemo takođe zadovoljni. Biće uspjeh ako budemo drugi, ako iza sebe ostavimo dvije selekcije koje su bolje rangirane od nas“, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima biće promjena u sastavu u odnosu na duel u Zenici.

Meč će propustiti Adam Marušić, zbog kartona, a pravo nastupa imaće Vladimir Jovović.

Vezista Marko Janković kazao je da prije svega postoji sportski motiv da se utakmica pobijedi.

“Shvatamo da je utakmica sa Finskom važna. Uvijek postoji sportski motiv. Bez obzira što su neke utakmice od izuzetnog značaja, a neke ne, kod nas mora da postoji, zbog sebe, zbog grba koji nosimo, a i zbog navijača”, kazao je Janković.

On je naglasio da je rival Crne Gore dobra reprezentacija.

“Od rivala u grupi najviše simpatišem fudbal koji igraju Finci.

“Dobro su ugirali sistem 3-5-2 i ako se ekipa koja igra protiv njih dobro ne postavi može da ima mnogo problema. Znamo da će biti teško, ali odmorili smo i nadam se da ćemo spremno dočekati meč”, rekao je Janković.

Vezista Karabaga je, odgovarajući na pitanje da li se želja da se Crna Gora plasira na neko veliko takmičenje pretvorila u pritisak koji igrači i tim nisu spremni da iznesu, kazao da ne osjeća nikakav pritisak.

“Jasno je da bi svi željeli da to ostvarimo, o tome je nepotrebno i govoriti. Kada ćemo uspjeti i da li ćemo uspjeti, ne znam, niti mogu da obećam. Ali trudimo se, to je sigurno, rekao je Janković.

Duel Crne Gore i Finske na programu je sjutra u 20 sat i 45 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS