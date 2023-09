Radoviću srebrna medalja u Šefildu

Šefild, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović sa srebrnom medaljom završio je nastup na Evropskom prvenstvu u Šefildu.

On je danas u finalnom meču kategorije S10 poražen od Poljaka Patrika Čojnovskog 3:0 (11:6, 11:4 i 11:8).

Čojnovski, koji je odbranio evropski tron, zvanični je svjetski i paraolimpijski šampion.

Isti rivali borili su se za zlato i na prethodnom šampionatu Evrope, 2019. godine u Helsingborgu.

Radović je protiv Čojnovskog upisao prvi poraz ove godine, nakon što je trijumfovao na turnirima u Linjanu, Podgorici i Laškom.

“Izgubio sam od rivala, kojeg do sada nijesam nikada pobijedio. Ponovo je pokazao da je, mogu slobodno reći, ubjedljivo najbolji. Dao sam svoj maksimum, ali nijesam uspio da nametnem svoju igru. Vjerovatno je za to razlog njegova dobra igra i kvalitetne loptice, koje mi nijesu dozvolile da steknem bilo kakvu prednost. Na kraju zasluženo je pobijedio i čestitam mu na tome”, rekao je Radović agenciji MINA.

On je ranije danas plasman u finale izborio velikom pobjedom protiv Austrijanca Kristijana Gardoša 3:1 (11:9, 11:9, 8:11 i 11:6) i revanširao mu se za prošlogodišnji poraz u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Granadi.

U grupi bio je bolji od Poljaka Pavela Vlodike i Čeha Ivana Karabeca, dok je plasman na pobjedničko postolje obezbijedio četvrtfinalnom pobjedom protiv Poljaka Igora Mištala.

Radović je u Šefildu osvojio četvrto pojedinačno evropsko odličje.

Osvajao je, osim posljednja dva srebra u Helsingborgu i Šefildu, bronzane medalje u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem, a nosilac je i do sada jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Njegov trener Vladimir Marić kazao je nakon finala da ostaje žal što Radović nije pružio veći otpor Čojnovskom.

“O kvalitetu Čojnovskog ne treba trošiti riječi, to je čovjek koji je u parastonom tenisu osvojio sve što je bilo moguće. Bez obzira na njegov kvalitet siguran sam da Radović ne zaostaje toliko za njim kao što rezultat pokazuje”, rekao je Marić.

Komentarišući nastup crnogorskog paraolimpijca, on je naglasio da je Radović odigrao cijeli turnir na visokom novou.

“Imao je pritisak prošlogodišnjeg neuspjeha na prvenstvu svijeta. Četvrtfinale je bilo presudno, odigrao je maestralno protiv Mištala, dok je polufinale protiv njemu neugodnog Gardoša odigrao jako dobro. Osvojio je srebro na kraju, što je po meni veliki uspjeh”, rekao je Marić.

Drugi crnogorski predstavnik, Luka Bakić, zaustavljen je juče u četvrtfinalu, od srebrnog sa Igara u Tokiju, Francuza Matea Bohasa 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 11:13 i 11:3).

Bakić je nastup u četvrtfinalu izborio, kao drugoplasirani u četvrtoj grupi, maksimalnim pobjedama protiv Filipa Heina iz Luksemburga i Valentina Marinova iz Bugarske.

Upisao je i poraz od Austrijanca Kristijana Gardoša.

“Moram biti zadovoljan nastupom Luke Bakića. Ostaje žal za porazom u četvrtfinalu od Bohasa. Borio se maksimalno, ali je za više nedostajalo malo hrabrosti u petom setu da privede meč kraju”, rekao je Marić.

