Radović u finalu EP u Šefildu

Šefild, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u finale Evropskog prvenstva u Šefildu.

On je danas u polufinalnom meču kategorije S10 savladao Austrijanca Kristijana Gardoša 3:1 (11:9, 11:9, 8:11 i 11:6) i revanširao mu se za prošlogodišnji poraz u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Granadi.

To je Radoviću drugo uzastopno finale Evropskog prvenstva, nakon što se za zlatno odličje borio i u Helsingborgu 2019. godine.

Protivnik u finalu biće mu Poljak Patrik Čojnovski, zvanični evropski, svjetski i paraolimpijski šampion.

Čojnovski je u polufinalu eliminisao Francuza Matea Bohasa, od kojeg je bio bolji i finalu Paraolimpijskih igara.

Finalni meč počeće u 18 sati.

Radović je u grupi bio bolji od Poljaka Pavela Vlodike i Čeha Ivana Karabeca, dok je plasman na pobjedničko postolje izborio četvrtfinalnom pobjedom protiv Poljaka Igora Mištala.

Drugi crnogorski predstavnik, Luka Bakić, zaustavljen je juče u četvrtfinalu.

