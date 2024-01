Radović: Nastaviti sa dobrim rezultatima i godinu krunisati u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović kazao je da mu je cilj da kontinuitet dobrih rezultata nastavi i u 2024. godini i kruniše je medaljom na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

On je u intvervjuu agenciji MINA naglasio da zvanično još nije, ali da je praktično obezbijedio

nastup na Paraolimpijskim igrama.

Branzani iz Tokija objasnio je da mu drugo mjesto na rang listi u kategoriji S10 i trenutni bodovni saldo garantuju mjesto na Paraolimpijskim igrama.

“Lista se zatvara 31. marta i tada će se definitivno sve znati. Imajući u vidu broj bodova koje sam osvojio ne treba da brinem. Trećeplasiranom na rang listi bježim skoro 100 bodova, trebao bi da osvoji dva ili turnira da bi me prestigao. Nastup u Parizu gotovo je obezbijeđen”, rekao je Radović.

On je naglasio da do 31. marta i zatvaranja liste ne planira da učestvuje na turnirima.

Radović je kazao da još nije utvrđen plan priprema do Pariza, ali da je izvjesno da će nastupiti na turnirima u Podgorici i Laškom.

“Još nijesmo tačno definisali plan i program, ali sigurno je da do 31. marta neću nastupati ni na jednom turniru. Bilo bi lijepo da u maju nastupim na Montenegro openu u Podgorici, pred svojom publikum. Planiram da možda odigram i Laško, jer je to najveći turnir, praktično Svjetsko prvenstvo, jer okuplja sve najbolje igrače svijeta”, rekao je Radović.

Govoreći o prethodnoj godini, kazao je da je bila izuzetno uspješna i da je posebno ponosan na srebrno odličje sa šampionata Evrope u Šefildu.

“Uspio sam da osvojim tri izuzetno kvalitetna turnira. Uspjeh dobija na značaju ako se ima u vidu da je bila pretparaolijska godina i da su svi igrači masovno išli na turnire kako bi zaradili što više bodova. Na kraju, godinu sam kronisao srebrom sa EP”, rekao je Radović.

On je istakao da je posebno ponosan na taj rezultat jer je uspio da odbrani vicešampionsku titulu iz Helsingboga 2019. godine.

Komentarišući šanse druga iz reprezentacije Luke Bakića da se domogne paraolimpijske vize, Radović je ocijenio da bi bilo čudo da se ne pojavi u Parizu.

“Bakić je trenutno, ako ne grišim, sedmi igrač svijeta i ima značajnu prednost u odnosu na osmoplasiranog. On će nastupati na turniru u Egiptu, ali to mu nije od velikog značaja. Naravno, mora prikazati dobru igru i ne smije da gubi od nekih autsajdera. Stvarno bi čudo bilo da ne izbori direktan plasman u Pariz”, rekao je Radović.

Govoreći o rivalima u kategoriji S10, on je kazao da je Poljak Patrik Čojnovski trenutno bez konkurencije.

“On je igrač svjetske klase, koji realno govoreći nema konkurenciju u našoj kategoriji. Bilo je mečeva u kojima sam mu prijetio, ali ga još nijesam pobijedio. U Tokiju sam bio blizu da meč odvedem u peti set, ali nijesam uspio jer realno u neizvjesnim završnicama njegov kvalitet dolazi da izražaja”, rekao je Radović.

Govoreći o saradnji sa Vladimirom Marićem, kazao je da prošlogodišnji rezultati pokazuju da se radi o odličnom treneru i da se izbor za renera reprezentacije pokazao kao ispravan potez.

“Sa Marićem sam uporedo radio u klubu, tako da znali sa kim ulazimo u saradnju. Ove godine su i rezultati pokazali da je odličan trener i da nam je odlična saradnja. Iskreno vjerujem da će u narednom periodu rezultati biti još bolji”, rekao je Radović.

Podsjećajući na početak karijere i istorijsku medalju iz Vejlea, kazao da je to tada bilo veliko iznenađenje.

“Tada je bilo puno boljih igrača od mene. Moja je prednost bila što sam bio rasterećen i što sam šampionat odigrao bez pritiska. Otišao sam kao autsajder, dok su drugi igrači imali mnogo veći pritisak”, rekao je Radović.

On je podsjetio da se neki značajniji rezultat nije mogao naslućivati posebno nakon ubjedljivog poraza od Čeha Ivana Karabeca.

“Prvi set izgubio sam 11:1, a meč 3:0. Kako je turnir odmicao, dizao sam formu i u tom četvrtfinalnom meču odigrao sam možda i najbolji meč u život do tog momenta. Ta medalja je stvarno moj najveći rezultat”, rekao je Radović.

On je kazao da se odlazak u Uzdin pokazao kao ispravan, navodeći da ni njemu, ni njegovoj porodici, nije bilo lako odluliti se na taj potez.

“Imao sam odlične uslove u Uzdinu, bio sam zadovoljan treninzima i to je dovelo do toga da se vidi napredak u mojoj igri. Već nakon osam mjeseci došla je i evropska medalja”, rekao je Radović.

Govoreći o dosadašnoj karijeri, on je naglasio da nikada neće zaboraviti uspjeh iz Vejlea.

“Prije svega što niko nije očekivao da jedan dječak od 15 godina ostvari takav rezultat. Taj rezultat, iako je poslije njega bilo i značajnijih, je nezaboravan. Već sve ostale medalje se donekle bile očekivane, a već na budućim takmičenjima idem kao jedan od favorita”, rekao je Radović.

On je istakao da pamti i dva poraza na šampionatima svijeta, u četvrtfinalu od Austrijanca Kristijana Gardoša.

“U prvom četvrfinalu, 2018. godine u Celju, u tom momentu je bio bolji igrač od mene. I pobjedio me je 3:0. Bilo mi je jako žao, ali sada kad vratim film mislim da je to bilo potpuno zasluženo. Još teže pao mi je poraz 2022. godine u Granadi, ponovo sam izgubio od njega u četvrtfinalu 3:1. Siguran sam da sam tada bio za nijansu bolji igrač, ali opet kao što kažem to je sport, ne pobjeđuju uvijek bolji”, rekao je Radović.

Govoreći o porazima, podsjetio je na Tokio i iznenađujući neuspjeh u ekipnom dijelu turnira od Nigerije.

“Nadam se da se to više nikada neće ponoviti. Uspjeli smo da pobijedimo sami sebe. Bili smo apsolutni favoriti, ali nijesmo uspjeli. To su Paralimpijske igre, očekivao se rezultat, svi smo bili ubijeđeni u pobjedu, ali je pritisak učinio svoje”, rekao je Radović.

On je kazao da je pritisak u sportu prisutan, ali da je na sportisti da se izbori sa tim.

“Ukoliko se želi medalja onda mora da se pobjeđuje. Mora se izboriti i sa pritiskom i sa protivnikom”, rekao je Radović.

Komentarišući odluku Marijane Goranović da završi karijeru, Radović je kazao da je ona jedna od najuspješnijih paraolimpijaca, pokretač i godinama najbolji promoter paraolimpijskog pokreta u Crnoj Gori.

“Ona je jedan od sportista sa kojim je započet paraolimpijski pokret u Crnoj Gori, trenirala i ostvarivala rezultate u teškim uslovima, krčeći put nama koji smo kasnije dolazili. Dala nam je podršku i bila nam je vjetar u leđa. Zahvalan sam joj na tome i iskreno joj čestitam na njenoj velikoj sportskoj karijeri”, rekao je Radović.

On je zvanično najbolji crnogorski sportista 2023. godine u izboru Paraolimpijskog komiteta, u karijeri ima četiri pojedinačne i jedunu ekipnu evropsku medalju.

Srebrni je bio u Helsingborgu 2019. i Šefildu 2023,

a bronzani u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. godine.

Sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem osvojio je ekipnu bronzu iz Helsingborga, a nosilac je i do sada jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

