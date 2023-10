Prvi trijumf odbojkašica Herceg Novog

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog pobijedile su danas u Zagrebu ekipu Gacka 3:1 (25:19, 23:25, 25:20 i 25:20, u utakmici drugog kola turnira prve runde kvalifikacija za CEV Ligu šampiona.

Crnogorski prvak upisao je prvi trijumf na turniru, nakon jučerašnjeg startnog poraza od Mladosti 3:0.

Hercegnovski tim slavio je protiv šampiona Bosne i Hercegovine nakon 102 minuta igre.

U trećem kolu, sjutra u 17 sati, igraće protiv belgijskog Asteriksa.

Najbolje dvije ekipe sa zagrebačkog turnira obezbijediće plasman u narednu rundu kvalifikacija.

