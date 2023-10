Prvi poraz Nikača na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista, Predrag Nikač, poražen je danas od prvog nosioca, poljskog velemajstora Marčina Tazbira, u četvrtom kolu Svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida na Rodosu.

To je prvi poraz Nikača na šampionatu, nakon pobjeda protiv Marjana Štimeca iz Slovenije, Serika Maklušova iz Kazahstana i Španca Oskara Saeza Gabikagogeaskoa.

Nikač je u meču, u kojem je igrana sicilijanska odbrana, vodio crne figure, a u samoj završnici, kada je odlučivan pobjednik, “pala mu je zastavica”.

U završnoj poziciji Tazbir je imao dva topa i tri pješaka, dok je Nikač imao topa, skakača i četiri pješaka.

Prostora za ispravljanje greške ima, a preostalo je još pet kola.

