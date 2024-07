Prvi poraz juniora

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Holandije 82:71, u trećem kolu B prvenstva Evrope u Skoplju.

To je prvi poraz crnogorskih juniorau A grupi, nakon pobjeda protiv protiv Bugarske i Slovačke.

Holandija je odlučujuću prednost stekla prednost serijom 9:0 za vođstvo od 67:57 u 33,. minutu.

Razlika je u nastavku iznosila i 18 poena (80:62).

U crnogorskom timu istakao se Maruan Čičić sa 16, dok je Aljoša Drašković ubacio 12 poena.

Crna Gora je slobodna u četvrtom kolu, a naredni meč odigraće u srijedu protiv Rumunije (21.00).

