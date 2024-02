Prvenstvo Crne Gore od 6. do 15. februara

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u šahu biće održano od 6. do 15. februara u Podgorici, a igraće se za nagradni fond od 15 hiljada EUR, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da će se za trofej boriti i legendarni crnogorski šahista Božidar Ivanović, koji je 16 puta osvajao trofej.

“U središtu pažnje ne samo zbog prestiža, već i zbog kvaliteta, prvenstvo obećava beskompromisne borbe. Učesnike predvode desetostruki šampion Crne Gore, Nikola Đukić i naš najmlađi velemajstor, šampionom iz 2021. godine, Luka Drašković. Uz njih, Denis Kadrić i Nikita Petrov, dva najbolje rejtingovana igrača na crnogorskoj listi, unose dodatni nivo uzbudjenja u borbu za titulu”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da nastup velemajstora Ivanovića predstavlja pravu poslasticu za šahovske zaljubljenike.

“Spisak velemajstora se tu ne završava, jer će svoju šansu tražiti i velemajstor Nebojša Nikčević

Iskusni internacionalni majstori poput Blaža Kalezića i Predraga Nikača garantuju zanimljive borbe”, navodi se u saopštenju.

Od mlade generacija crnogorskih šahista nastupiće Aleksandar Tomić, Miloš Pečurica, Andrej Šuković, Peko Đurović i Milo Pobor.

Prvenstvo Crne Gore biće odigrano u ekskluzivnom ambijentu Diplomatske kule Capital Plaza centra, po švajcarskom sistemu 11 kola.

Organizator takmičenja je Šahovskih savez Crne Gore, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

