Prva pobjeda Nikoline Koljević

Podgorica, (MINA) – Crnogorska šahistkinja Nikolina Koljević upisala je prvu pobjedu na Evropskom prvenstvu u šahu.

Ona je večeras u Petrovcu, u meču drugog kola, savladala Basari Sanem Gul iz Turske.

Koljević je stabilnom igrom iskoristila stečenu prednost i došla do vrijednog poena.

Poraz je upisala Tara Ivanović, koja se u zanimljivoj poziciji odlučila da da kvalitet svojoj protivnici.

Kompezacija je bila nedovoljna i Abula Kalaja je došla do pobjede.

Mateja Popović je igrala završnicu u kojoj je imala topa i lovca, protiv dva topa, stajala malo bolje, ali su je neopreznosti odvele u poraz.

Najmlađa crnogorska predstavnica Marija Mia Maraš pružila je dobru igru protiv njemačke velemajstorske Klek Hana Mari, ali nije mogla više od časnog poraza.

Poslije drugog kola 19 od 138 igračica ima maksimalan učinak.

Partije trećeg kola na programu su sjutra u 15 sati.

