Produžena saradnja sa Šolom

Podgorica, (MINA) – Vlado Šola produžio je ugovor sa Rukometnim savezom i najbolje rukometaše Crne Gore predvodiće do kraja januara naredne godine, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Upravni odbor, na predlog predsjednika Petra Kapisode, donio odluku o nastavku saradnje i potpisivanju novog ugovora sa hrvatskim stručnjakom, a koji će važiti do završetka Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, odnosno do kraja januara 2025. godine.

Šoli, koji je za selektora imenovan u februaru prošle godine, ugovor je istekao nakon nedavno završenog Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

“Na obostrano zadovoljstvo, donešena je odluka o nastavku saradnje, pa će proslavljeni hrvatski golman predvoditi “lavove“ u majskom baražu protiv Belgije ili Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo”, navodis e u saopštenju.

Šola je vodio nacionalni tim u četiri duela kvalifikacija za EHF Euro 2024, koji su odigrani u martu i aprilu prošle godine, a Crna Gora je kao trećeplasirana u grupi, izborila sedmo učešće na prvenstvima Evrope.

Na nedavno završenom EHF Euro 2024 u Njemačkoj, crnogorska reprezentacija je osvajanjem trećeg mjesta u grupi, zauzela 14. poziciju na šampionatu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS