Primorac ubjedljivo do prvog mjesta

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras Vukove u Beogradu 17:11 i kao prvoplasirani završili takmičenje u A1 ligi.

Kotorski tim je u petak osigurao plasman u viši rang, regionalnu Premijer ligu.

Crnogorskog vicešampiona do pobjede vodio je Marko Mršić sa sedam golova.

Po tri puta mrežu drugog tima Novog Beograda zatresli su Nemanja Vico i Balša Vučković, a po jednom Draško Brguljan, Nikola Marković, Petar Ćetković i Đorđije Stanojević.

