Primorac ubjedljiv i protiv domaćina

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u holandskom Najverdalu domaći Het Ravinj 16:7, u utakmici drugog kola A grupe prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

To je drugi trijumf kotorskog tima, nakon što je juče na startu turnira bio ubjedljiv protiv sarajevske ekipe Nepobjedivi Inviktum 36:4.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vuk Drašković sa tri, dok su po dva gola postigli Marko Gopčević, Filip Gardašević, Đorđe Stanojević, Marko Milić i Neđo Baštrica.

Po jednom u strijelce upisali su se Damir Crepulja, Aljoša Mačić i Petar Vujošević.

Primorac će u trećem kolu, sjutra u 13 sati, igrati protiv mađarskog Vašaša (13).

U nedjelju, posljednjeg dana turnira, sastaće se sa rumunskom Steauom.

Plasman u narednu rundu izboriće dvije najbolje ekipe sa turnira.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS