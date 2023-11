Primorac slavio protiv Trsta

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su danas u Trstu istoimeni italijanski tim 12:10, u četvrtom kolu D grupe Eurokupa.

Kotorski tim upisao je treći trijumf i pruzeo prvo mejsto na tabeli.

Dobio je i prvi međusobni duel u Kotoru, a slavio je i u gostima protiv Ortiđe.

Tim Zorana Maslovara dva kola prije kraja ima devet bodova, jedan više od Panioniosa, koji mu je do sada nanio i jedini poraz.

Kotorski tim do pobjede vodio je Marko Mršić sa četiri, po dva postigli su Nikola Marković i Tim Perov, a po jedan Draško Brguljan, Nemanja Vico, Balša Vučković i Petar Ćetković.

Primorac u narednom kolu gostuje Panioniosu (23. nmovembar) koji je večeras na svom bazenu bio bolji od Ortiđe 13:10.

