Preminuo Dražen Dalipagić

Podgorica, (MINA) – Legendarni jugoslovenski košarkaš Dražen Dalipagić preminuo je u 74. godini, poslije teške bolesti, saopšteno je iz beogradskog Partizana, kluba u kojem je proveo najveći deo karijere.

Navodi se da je Dalipagić bio najbolji strijelac u istoriji Partizan, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i legenda svjetske košarke.

Član je Kuće slavnih i osvajač najvećih takmičenja na klupskom i reprezentativnom nivou.

U dresu Partizana, od 1971. do 1980. godine, ubacio je 8.278 poena, a osvojio je dvije titule (1976. i 1979), kup SFRJ i dva evropska kupa Radivoja Koraća 1978. i 1979.

Sa reprezentacijom Jugoslavije bio je olimpijski, svjetski i evropski prvak.

Izabran je među 50 osoba koje su najviše donijele Evroligi i među FIBA najvećih 50 igrača.

Proglašen je najboljim košarkašem Evropskog prvenstva 1977, a najboljim košarkašem u Evropi 1977, 1978. i 1980.

Sportski list Sport proglasio ga je najboljim sportistom u Jugoslaviji dodijelivši mu nagradu Zlatna značka 1978.

Italijanski košarkaški list Superbasket mu je dvaput dodijelio nagradu Mr. Europa, 1977. i 1978. godine, nagradu namenjenu najboljem evropskom košarkašu, bez obzira na to igra li na Starom kontinentu ili ne.

Godine 1980. dobio je košarkašku nagradu Euroscar.

On je, osim za Partizan, igrao i za Real Madrid, Udine, Veneciju, Veronu i Crvenu zvezdu, gdje je 1991. godine i završio karijeru.

Dalipagić je, nakon igračke karijere, radio i kao košarkaški trener u Srbiji, Italiji i Severnoj Makedoniji, a bio je i sportski funkcioner u nacionalnom timu i KK Partizan.

Dražen je bio oženjen i otac dvoje djece.

Vrijeme i mjesto sahrane biće objavljeni naknadno.

