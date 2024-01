Preminuo Dejan Milojević

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji igrač i trener Budućnosti, Dejan Milojević, preminuo je u 47. godini, saopšteno je iz Golden Stejta, NBA tima u kojem je posljednje dvije sezone bio trener.

Milojeviću je pozlilo u Solt Lejk Sitiju, gdje je sa kolegama iz Golden Stejt Voriorsa bio na timskoj večeri pred meč sa Jutom.

Rano jutros po američkom vremenu je objavljeno da je Milojević doživio srčani udar i da je u kritičnom, ali stabilnom stanju.

Poznati novinar Ejdrijen Vojnarovski je objavio da su Stiv Ker i njegovi ostali pomoćnici sinoć do kasno ostali u bolnici pored njega i da su se odmah ujutro vratili.

Zbog toga je odgođena i utakmica Juta – Golden Stejt.

Nažalost, stanje je bilo jako ozbiljno i Milojević nije izdržao.

Milojević je seniorsku karijeru počeo u Beovuku 1994. godine kao 17-godišnjak.

Dres FMP-a nosio je od 1998. do 2000, kada prelazi u Budućnost za koju je nastupao do 2004. godine.

Igrao je i za Partozan, Valensiju i Galatasaraj.

Karijeru je završio 2009. kao igrač Partizana, iako zbog povrede nije igrao u drugom mandatu za „crno-bijele”.

Trenersku karijeru je počeo u Megi, a krajem januara 2021. Milojević došao je u Budućnost.

Uslijedila je ponuda Golden Stejta, koja nije mogla da se odbije.

