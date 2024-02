Preminula Slobodanka Gurešić

Podgorica, (MINA) – Crnogorska parastonoteniserka Slobodanka Gurešić preminula je u Podgorici, u 32. godini, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Gurešić je višestruka šampionka Crne Gore i nosilac dvije medalje sa Univerzitetskih prvenstava Evrope.

Članica podgoričkog kluba osoba sa invaliditetom Luča osvajala je medalje i na međunarodnim turnirima u regionu.

“Tvoj osmjeh, takmičarski karakter i osvojene medalje za crnogorski paraolimpizam, zauvijek će ostati u našem sjećanju”, navodi se u posljednjem pozdravu krovne asocijacije crnogorskog sporta za osobe sa invaliditetom.

Gurešić će biti sahranjena sjutra u 14 sati u bjelopoljskom selu Ivanje.

