Potpara najbolji sportista Nikšića

Podgorica, (MINA) – Karatista Lazar Potpara najbolji je sportista Nikšića, u tradicionalnom izboru Sekretarijata za sport tog grada.

Član Fokusa u godini na izmaku osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu.

Bio je zlatni na Prvenstvu malih zemalja Evrope u Vaduzu i Balkanskom prvenstvu u Baru.

Na svjetskoj WKF rang listi, u konkurenciji juniora – kategorija preko 76 kilograma, zauzima sedmo mjesto.

Fokus je proglašen za najbolji klub, a njemu je pripala i nagrada za najboljeg trenera.

Nosilac tog priznanja je Dejan Ivanović.

Najperspektivniji mladi sportisti u uzrastu pionira su Anamarija Milatović (Džiu džicu klub Kodokan) i džudista Akademika Milan Barović, a u konkurenciji kadeta i juniora džudiskinja Straševine Andrijana Šutović i Petar Radović iz Džudo kluba Onogošt.

Najuspješniji paraolimpijac je golbalista Nikola Nikolić, dok su najuspjepniji u oblasti sportista sa invaliditetom Katarina i Stefan Jokić iz Kluba Specijalna olimpijada.

Specijalno priznanje za ostvarene rezultate na međunarodnom planu dobio je Golbal klub Nikšić, finalista Lige evropskih šampiona.

“Pečat nikšićkom i crnogorskom sportu, pored Potpare, dali su i atletičarka Slađana Pejović, bokser Matija Roganović, teniser Simon Knežević, košarkaš Vladimir Tomašević, karatista Nikola Malović, šahista Luka Drašković, odbojkaš Marko Rondović, džudistkinja Jovana Peković, skijaš Vladimir Vukmirović, Dunja Kovačević (BICIKLIZAM) i rukometaš Bojan Bojanić”, saopšteno je iz Sekretarijata.

Za najboljeg novinara proglašen je Igor Ćulafić (RTV NIKŠIĆ).

Najuspješniji pedagog fizičke kulture je Milica Kovačević (Ekonomsko-ugostiteljska škola), najbolji društevno–sportski radnik je Radovan Dragnić (Klub specijalna olimpijada), a dok je za najboljeg pojedinca u Sportskoj rekreaciji proglašen Milenko Janković (DSR Veterani)

Priznanje za doprinos u radu sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

posthumno je dodijeljeno Branku Bojičiću.

