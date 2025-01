Portugal eliminisao Njemačku, Danska nastavila dominaciju

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske i Portugala igraće u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Danska je u Berumu, u četvrtfinalnom meču, savladala Brazil 33:21 i sa maksimalnim učinkom došla do finala.

Portugal je istorijski plasman u polufinale izborio pobjedom protiv Njemačke, nakon produžetka, rezultatom 31:30.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 26:26.

Odlučujući pogodak za Portugal postigao je Martin Košta pet sekundi prije kraja drugog produžetka.

Duel Danske i Portugala na programu je u petak, u 20 sati i 30 minuta.

Za sjutra (21) zakazan je obračun Hrvatske i Francuske u Zagrebu.

