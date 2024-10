Porazi Katara, Budve i Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Katara, Budve i Budućnosti upisali su poraze u drugom kolu Regionalne A1 lige.

Kataro je kao gost poražen od Zemuna 10:9, dok je

Zadar pred svojim navijačima bio bolji od Budve 12:10.

U debitantskom meču na regionalnoj sceni Budućnost je u Beogradu poražena od Vukova 10:9.

Podgoričke vaterpoliste sjutra očekuje i duel sa Zemunom.

