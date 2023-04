Poraz SC Derbija u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Ljubljani od Cedevita Olimpije 84:83, u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

To je 14. poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i deset pobjeda.

SC Derbi je u Ljubljani odigrao dobar meč, u većem dijelu bio je u vođstvu, koje je u 32. minutu iznosilo 66:58.

U finišu duela gosti su posustali i dozvolili rivalu da napravi prokret i povede 81:76.

Podgorički sastav je, zahvaljujući trojkama Flečera Megija, uspio ponovo da zaprijeti, smanji zaostatak i dođe u priliku da u posljednjem napadu dođe do pobjede, ali je šut Megija završio na obruču.

Junak trijumfa bio je Džošua Adam sa 21 poenom.

Poen više u dresu SC Derbija ubacio je Megi.

Crnogorski derbi u regionalnom takmičenju pripao je košarkašima Budućnost Volija, koji su juče u Podgorici pobijedili Mornar Barsko zlato 99:78.

