Donirali preko dvije hiljade EUR Fondaciji Budi human

Podgorica, (MINA) – Addiko banka i njeni zaposleni donirali su 2,4 hiljade EUR Fondaciji “Budi human”.

Iz te banke su saopštili da je novac sakupljen učešćem Banke i njenih zaposlenih na tradicionalnom Addiko humanitarnom prazničnom marketu.

“Značajnu sumu koju su zaposleni uspjeli prikupiti, Banka je duplirala, pa će ukupan iznos biti uplaćen na opšti račun Fondacije, odakle se sredstva raspodjeljuju djeci podjednako, za podršku u liječenju, rehabilitaciji i drugoj neophodnoj medicinskoj pomoći”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Upravnog odbora Addiko banke Kristof Šoen, prilikom posjete članova Fondacije “Budi human” toj banci, istakako je važnost društvene odgovornosti svake kompanije i njen uticaj na održivost i razvoj.

“Koncept održivosti je u fokusu našeg poslovanja, a njegova uspješnost zavisi od cjelokupnog opsega vrijednosti kompanije, i načina na koji mi u Addiko banci te vrijednosti živimo zajedno sa našim zaposlenima”, rekao je Šoen.

Prema njegovim riječima, to je još jedan gest kojim se potvrđuje društvena odgovornost kao strateško opredjeljenje te banke.

Osnivač Fondacije Goran Jovanović kazao je da mu je drago što postoje takve inicijative, ali i kompanije koje na taj način razmišljaju.

“Ovo je jako važno, ne samo u smislu prikupljanja sredstava za liječenje djece kojima su ta sredstva potrebna, već i dijelu davanja primjera drugima i širenja empatije i brige prema onima kojima je ta pomoć potrebna”, rekao je Jovanović.

Ekspert za korporativne komunikacije u Addiko banci Nataša Milović rekla je da su humanitarne akcije i praznični marketi koje organizuju zajedno sa zaposlenima postali obavezan dio godišnjeg kalendara.

“Svake godine imamo odličan odziv udruženih Addiko volontera i humanista i s ponosom mogu reći da smo ove godine prikupili rekordan iznos donacija do sada”, rekla je Milović.

Ona je dodala da žele da taj doprinos pomogne velikoj borbi koju djeca i njihovi roditelji vode za bolju budućnost.

U saopštenju se navodi da Addiko volonterski klub broji oko 30 stalnih članova, ali angažuje i okuplja sve Addiko zaposlene u različitim prilikama, sa ciljem da doprinese razvoju stabilnog društva, pomaže zajednicu i razvija humanost, solidarnost i toleranciju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS