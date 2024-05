Naredne sedmice Beogradski energetski forum

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Najveća regionalna konferencija o energetici, Beogradski energetski forum, počeće u ponedjeljak u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

O najaktuelnijim energetskim temama sa fokusom na energetsku tranziciju i dekarbonizaciju energetskog sektora Srbije i regiona jugoistočne Evrope će na dvodnevnoj konferenciji, u organizaciji portala Balkan Green Energy News, govoriti četiri ministra i 50 govornika.

Skupu bi, prema riječima organizatora, trebalo da prisustvuje 400 učesnika iz 150 kompanija, međunarodnih organizacija i institucija iz 26 zemalja.

Skupu će prisustvovati i crnogorski ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

