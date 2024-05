Milatović položio vijenac na spomenik Partizanu borcu

Podgorica, (MINA) – Simbolika i vrijednosti 9. maja predstavljaju izvor sa koga se dodatno oplemenjuje vizija evropske budućnosti Crne Gore, poručio je predsjednik Jakov Milatović.

On je danas, povodom Dana pobjede nad fašizmom, položio vijenac na spomenik Partizanu borcu na Gorici.

“Imajući u vidu našu važnu antifašističku prošlost, kao i našu težnju da postanemo dio ujedinjene Evrope, simbolika i vrijednosti 9. maja predstavljaju izvor sa koga se dodatno oplemenjuje vizija evropske budućnosti Crne Gore”, rekao je Milatović.

On je kazao da se danas, sa osobitim poštovanjem i zahvalnošću, prisjeća svih onih koji su, u mračnim godinama Drugog svjetskog rata, nepokolebljivo nosili baklju antifašističke borbe.

“Njihovo djelo ostaje univerzalni vrijednosni orjentir koji nas nepogrješivo usmjerava ka izgradnji boljeg i pravednijeg svijeta”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je ideja progresivne i ujedinjene Evrope, rođena neposredno nakon sloma fašizma, svoju superiornost potvrdila u decenijama koje su uslijedile.

“Afirmišući pravo na dostojanstven život čovjeka i njegujući antifašizam kao osnovnu vrijednost svakog demokratskog društva”, dodao je Milatović.

