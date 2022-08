Poraz odbojkašica od Češke

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Taboru od Češke 3:0 (25:14, 25:17 i 25:21), u utakmici trećeg kola B grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorskih odbojkašica u kvalifikacijama, nakon što su na startu izgubile i od Finske 3:1 (23:25, 25:12, 25:14 i 26:24).

Upisale su i pobjedu protiv Islanda 3:0 (25:7, 25:18 i 25:17).

Češka je zabilježila treći trijumf, a u dosadašnjem dijelu kvalifikacija nije izgubila ni set.

Do pobjede u Taboru došla je nakon 74 minuta igre.

U drugom meču te grupe Finaka je bila ubjedljiva protiv Islanda 3:0 (25:19, 25:16 i 25:13).

Crna Gora će u narednom kolu, 4. septembra u Pljevljima, igrati sa Češkom.

