Poraz Jadrana u Savoni

Podgorica, (MINA) – Vaterpolosti Jadrana poraženi su danas u Savoni od istoimenog italijanskog tima 16:10, u prvom meču osmine finala Eurokupa.

Italijanski tim do pobjede vodili su Valerio Rico sa četiri i Bogdan Đurđić sa tri, dok su po dva gola postigli Nikolo Roki, Pjetro Filjoli i Lorenco Bruni.

U hercegnovskom timu najbolji je bio Vasilije Radović sa četiri, Dmitri Holod je postigao dva, a po gol Jovan Vujović, Ivan Nagajev, Matija Sladović i Matej Čaraj.

Revanš utakmica na programu je 23. marta u Herceg Novom.

Jadran je sezonu počeo u Ligi šampiona, ali se nakon grupne faze preselio u Eurokup.

