Poraz Jadrana u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su na startu nove sezone Lige šampiona.

Jadran je večeras u Budimpešti, u C grupi, izgubio od Ferencvaroša 9:7 (0:2, 2:2, 5:2 i 2:1).

Izabranici trenera Petra Radanovića pružili su snažan otpor favorizovanom rivalu, a u prve dvije tri puta imali su prednost od dva gola.

U trećoj četvrtini domaćin se vratio u igru i došao do vođstva, koju je do kraja uspio da uveća.

Mađarski sastav do pobjede vodili su Deneš Varga i Edoardo di Soma, a istakao se i golman Soma Vogel sa deset odbrana.

Po dva puta za Jadran upisali su se Danilo Radović i Čaraj, a po jednom Dmitri Holod, Ivan Nagajev i Matija Sladović.

Golman Darko Đurović imao je 14 odbrana.

