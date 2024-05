VDT: Skaj komunikacija zakonit dokaz

Podgorica, (MINA) – Skaj /Sky/ komunikacija je, shodno zakonodavstvu Crne Gore, zakonito pribavljen dokaz, poručili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Oni su povodom presude Evropskog suda pravde od 30. aprila, podsjetili da se tom presudom tumače odredbe Direktive kojom se reguliše primjena Evropskog istražnog naloga.

To, kako su dodali, znači da je presuda primjenjiva samo na države članice Evropske Unije, samim tim ne i na Crnu Goru.

Iz VDT-a su rekli da je Crna Gora u obavezi da primjenjuje Evropsku konvenciju o međunarodnoj pravnoj pomoći, na osnovu koje su i pribavljeni dokazi koji se odnose na Skaj ECC komunikaciju.

Oni su kazali da se predmetnom odlukom ni na koji način ne dovodi u pitanje validnost i zakonitost Skaj ECC komunikacije kao dokaza, naprotiv.

“U tom smislu, Državno tužilaštvo zadržava nepodijeljen stav da je Skaj ECC komunikacija, kao zakonito pribavljen dokaz od francuskih vlasti, dostavljen putem međunarodne pravne pomoći, shodno nacionalnom zakonodavstvu Crne Gore, zakonit dokaz”, poručili su iz VDT-a.

Oni su ponovili stav da Državno tužilaštvo ne osporava pravo branilaca da biraju strategiju za odbranu svojih klijenata, ali da se neće upuštati u javnu polimiku sa učesnicima bilo kog postupka.

“Državna tužilaštva će, u skladu sa zakonom, nastaviti da sva pravna pitanja rješavaju isključivo na institucionalnom nivou”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS