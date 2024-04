Poraz futsal reprezentacije u Novigradu

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Sjedinjenih Američkih Država 5:4, na startu turnira u hrvatskom Novigradu.

Američka selekcija do pobjede došla je golom devet sekundi prije kraja.

Crna Gora je povela na startu, vodila je i 3:1, a nakon preokreta rivala (4:3) poravnala je u posljednjem minutu.

Strijelci za CRnu Goru bili su Vuk Ćetković u 15, Enis Barjaktarović u 23, Boško Mandić u 25. i Andrija Bošković u 39. minutu.

Selekciju SAD do pobjede vodili su Ismael Gomez u 16, 26. i 40. i Džejkobs Hadson u 29. i 36. minutu.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da su crnogorski reprezentativci odigrali dinamičnu i nezvjesnu utakmicu do samog kraja.

“Prvih nekoliko minuta nijesmo najbolje izgledali, ali nakon toga smo uspjeli da napravimo ravnotežu u igri. U 25. minutu meča smo imali i dva gola prednosti, ali je onda nastupio pad koncentracije, kada je protivnik uspio da preokrene rezultat. U posljednjem minutu smo izjednačili i odmah nakon toga imali odličnu priliku da preokrenemo reultat”, rekao je Ljesar.

On je istakao da, nakon što Crna Gora nije realizovala svoje šanse, protivnik kaznio promašaje i devet sekundi prije kraja postigao odlučujući pogodak.

Crna Gora će u drugom kolu igrati sjutra sa Francuskom (15.30).

