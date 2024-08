Poraz Crvene zvezde u Norveškoj, Dinamo ubjedljiv protiv Karabaga

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crvene zvezde upisali su poraz, dok je Dinamo bio ubjedljiv u prvom meču plej-of runde Lige šampiona.

Beogradski tim je kao gost poražen od norveškog Bode Glimta 2:1.

Domaći sastav poveo je golom Odina Bjortufta u 52, a na 2:0 povisio je Isak Dibvik Mate deset minuta kasnije.

Konačan rezultat postavio je Ognjen Mimović u 75. minutu.

Dinamo je u Zagrebu slavio protiv azerbejdžanskog Karabaga 3:0.

Hrvatskog šampiona u vođstvo doveo je Marko Pjaca u 29, dok je trijumf učinio ubjedljivijim Sandro Kulenović, golovima u 75. i 80. minutu.

Revanš je na programu naredne sedmice.

Bolji iz tih dvomeča izboriće grupnu fazu Lige šampiona.

