Poraz crnogorskih vaterpolista na startu SP

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Svjetskog prvenstva u Mađarskoj.

Crnogorski vaterpolisti su večeras u Budimpešti, u prvom kolu A grupe, poraženi od Mađarske 12:8 (3:3, 3:1, 3:2 i 3:2).

Slabija igra u napadu i šest nerealizovanih igrača više u trećoj četvrtini koštala su crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata.

Domaćin je, nakon prvog i jedinog vođstva crnogorskih vaterpolista u trećem minutu druge četvrtine (4:3), napravio seriju od 6:0 za vođstvo od 9:4.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića sa tri vezana pogotka smanjili su na 9:7, ali je domaćin sa dva gola razriješio sve dileme oko pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Gerg Zalanki sa četiri, Marton Vamoš i Silard Janšik postigli su po dva, a po gol Deneš Varga, Zoltan Pol, Danijel Anđel i Zoltan Gergelji Burian.

U crnogorskoj selekciji istakao se kapiten Marko Petković sa četri, dok su po gol postigli Dušan Banićević, Vasilije Radović, Konstantin Averka, Marko Mršić.

U drugom meču te grupe Gruzija je pobijedila Brazil 14:10.

Crnogorski vaterpolisti u drugom kolu, u četvrtak (19.30), igraće sa Gruzijom.

