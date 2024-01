Poraz crnogorskih rukometaša u Poreču

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Poreču od Hrvatske 29:25, na startu pripremnog turnira Kroacija kup u Poreču.

Tim Vlada Šole pružio je snažan otpor rivalu, početkom drugog poluvremena imao je prednost i od tri gola, ali je finišu dozvolio rivalu da preokrene rezultat i dođe do pobjede.

Crnogorski rukometaši, nakon izjednačenog prvog poluvremena u kojem su se rivali smjenjivali u vođstvu, u 37. minutu poveli su 18:15, a posljednji put imali su prednost kod rezultata 21:20.

Izabranici Gorana Perkovca tri vezana gola napravili su preokret i poveli 23:21 i ostatak meča mirno priveli kraju.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Mario Šoštarić sa šest i Zvonimir Srna sa pet pogodaka.

U crnogorskoj selekciji istakao se Miloš Vujović sa osam golova.

Odličan je bio i Nebojša Simić sa čak 16 odbrana.

Crnogorske rukometaše sjutra očekuje duel sa Slovenijom.

Izabranicima selektora Vlada Šole dueli u Poreču biće generalna proba za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

