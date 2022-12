Poraz crnogorskih rukometaša u Mavrovu

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Mavrovu, u prvom od dva prijateljska meča, od Sjeverne Makedonije 38:33.

Kombinovanu crnogorsku selekciju, koju je sa klupe predvodio trener Brano Božović, najefikasniji je bio Stevan Vujović sa osam golova, dok su Filip Vujović i Miloš Božović postigli po pet.

Sa četiri pogotka meč je završio Aleksandar Bakić.

U makedonskoj selekciji najbolji je bio Dejan Manaskov sa devet, dok je Filip Taleski sa šest golova.

Novi duel istih rivala na programu je sjutra u 14 sati.

Utakmica se igra u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši bi u kompletnom sastavu trebalo da se okupe 1. januara, kada bi trebali da se priključe Nebojša Simić, Branko Vujović, Miloš Vujović, Radojica Čepić, Vasko Ševaljević, Marko Lasica, Nemanja Grbović, Božo Anđelić i Vasilije Kaluđerović.

Prvog dana 2023. godine, nacionalni tim putuje na mini-pripreme u Katar, odakle će se preseliti u Poljsku.

Crna Gora će igrati u grupi A sa Španijom, Iranom i Čileom.

Prvi meč je 12. januara protiv Španaca, dva dana kasnije je duel sa Iranom, a 16. januara sa Čileom.

U drugu fazu plasiraće se dvije najbolje ekipe iz grupe.

