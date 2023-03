Poraz crnogorskih rukometaša u Kopru

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Kopru od Slovenije 37:30 (18:16), u utakmici četvrtog kola sedme grupe kvalifikacija za šampionat Evrope.

Slovenački rukometaši, koji su dobili i prvi međusobni duel u Podgorici 32:29, zadržali su maksimalan učinak i obezbijedili plasman na šampionat.

Crnogorski rukometaši, nakon četiri odigrana kola, imaju polovičan učinak – po dva trijumfa i poraza.

Crna Gora je u Kopru bila u igri do sredine drugog poluvremena i imala zaostatak od dva gola (22:20).

Uslijedila je serija od 7:1 domaćina za vođstvo od 29:21 u 48. minutu, čime je i pitanje pobjednika bilo riješeno.

Najefikasniji u selekciji domaćina bio je Blaž Janc sa deset golova.

U reprezentaciji Crne Gore, koja je u Kopru bila lišena pomoći golmana Nebojše Simića, najbolji je bio Branko Vujović sa osam, dok je Miloš Vujović meč završio sa pet golova.

Crna Gora će u petom kolu, 27. aprila u Prištini, sa Kosovom.

