Poraz crnogorskih košarkašica od Španije

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Tel Avivu od Španije 78:57, u utakmici drugog kola A grupe Eurobasketa u Izraelu i Sloveniji.

To je prvi poraz crnogorskih košarkašica na šampionatu, nakon startnog trijumfa protiv Grčke 74:69.

Loša posljednja četvrtina i pet i po minuta bez koša koštali su crnogorsku reprezentaciju povoljnijeg rezultata protiv ŠPanije.

Španija je taj period iskoristila i serijom od 16:0 stekla prednost od 20 poena (75:55).

Crna Gora je uoči posljednjih deset minuta imala minimalan zaostatak (52:51), dok je u 34. minutu bilo 59:55.

Izabranice selektorke Jelene Škerović na polovini meča imale su zaostatak od 13 poena (42:29), ali su se u trećoj četvrtini serijom od 11:0 vratile u igru, smanjile na 42:40 i imale dva napada za preokret.

Na kraju trećeg dijela meča bilo je 52:51, ali je iskustvo i kvalitet Španije došlo do izražaja.

Španiju je do prve pobjede vodila Marija Konde sa 20 koševa.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Marija Leković sa 15, MIlica Jovanović je ubacila 13, a poen manje Nataša Mek.

Uoči posljednjeg kola sve četiri selekcije imaju po pobjedu i poraz, nakon što je Grčka ranije danas slavila protiv Letonije 73:65.

U posljednjem kolu, u nedjelju u 11 sati i 15 minuta, Crna Gora igraće sa Letonijom.

Plasman u narednu fazu takmičenja izboriće po tri ekipe iz grupe – prvoplasirana će ići direktno u četvrtfinale, dok preostale dvije očekuju plej-of dueli za plasman među osam najboljih.

Od četvrtfinala Eurobasket će se igrati samo u Sloveniji.

