Poraz crnogorskih fudbalerki u Prištini

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Prištini, u drugom prijateljskom meču, od Kosova 3:0. Kosovska selekcija u utorak dobila je i prvi međusobni duel 4:2. Domaćin je sva tri gola postiga u prvom poluvremenu i u razmaku od manje od 20 minuta. Kosovo je povelo golom Šenarte Bele u 12. minutu. Na 2:0, šest minuta kasnije, povisila je Sahara Beriša. Konačan rezultat postavila je Albina Gegaj u 28. minutu. Selektor Mirko Marić kazao je da je loše izdanje u prvom poluvremenu koštalo crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata u Prištini. “U drugom smo igrali bolje, stvorili neke šanse, koje nijesmo iskoristili. Bile su ovo dvije dobre provjere. Vidjeli smo neke stvari u igri koje su dobre, ali i one koje su loše, na kojima ćemo raditi do početka kvalifikacija, kazao je Marić.

